Члены семьи погибших во время спецоперации военных будут освобождены от транспортного налога. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Члены Законодательного собрания Ростовской области в четверг, 28 июля, приняли закон, который будет освобождать от транспортного налога членов семей погибших во время спецоперации военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также льгота распространяется и на членов семей инвалидов и ветеранов боевых действий. Закон коснется собственников автомобилей. Льготой могут воспользоваться родители и не вступившие в повторный брак супруги инвалидов и тех, кто погиб при исполнении или от полученных ранений или заболеваний ветеранов боевых действий. Просьба принять этот закон регулярно поступала от дончан, которые участвовали в личных приемах.

- Главная задача, которую мы сегодня перед собой ставим применительно к налоговому регулированию, – это предоставить льготы для семей ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Мы считаем, что и наши герои, и члены их семей должны получать максимальную возможную поддержку, - отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Отметим, что ранее самих ветеранов боевых действий освободили от уплаты транспортного налога. Теперь эта льгота будет доступна и семьям погибших при исполнении служебного долга.

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