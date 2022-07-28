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Общество28 июля 2022 15:40

Члены семьи погибших во время спецоперации военных будут освобождены от транспортного налога

Ранее от него освободили и ветеранов боевых действий
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Члены семьи погибших во время спецоперации военных будут освобождены от транспортного налога.

Члены семьи погибших во время спецоперации военных будут освобождены от транспортного налога.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Члены Законодательного собрания Ростовской области в четверг, 28 июля, приняли закон, который будет освобождать от транспортного налога членов семей погибших во время спецоперации военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также льгота распространяется и на членов семей инвалидов и ветеранов боевых действий. Закон коснется собственников автомобилей. Льготой могут воспользоваться родители и не вступившие в повторный брак супруги инвалидов и тех, кто погиб при исполнении или от полученных ранений или заболеваний ветеранов боевых действий. Просьба принять этот закон регулярно поступала от дончан, которые участвовали в личных приемах.

- Главная задача, которую мы сегодня перед собой ставим применительно к налоговому регулированию, – это предоставить льготы для семей ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Мы считаем, что и наши герои, и члены их семей должны получать максимальную возможную поддержку, - отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Отметим, что ранее самих ветеранов боевых действий освободили от уплаты транспортного налога. Теперь эта льгота будет доступна и семьям погибших при исполнении служебного долга.

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