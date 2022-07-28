В Ростовской области владельцы электрокаров теперь не будут платить транспортный налог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли решение отменить транспортный налог для владельцев электромобилей. Такое решение было принято для развития экономичного и экологичного транспорта в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Члены Заксобрания решили, что задним числом - с первого января 2022 года по 31 декабря 2024 года на 50% будет снижен транспортный налог для транспорта с гибридными двигателями.

- А полностью автотранспортный налог будет отменен для собственников электромобилей, работающих исключительно на электродвигателе, – огласил решение председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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