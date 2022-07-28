Деятельность рынка была запрещена, а строения начали демонтировать. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Завершено расследование уголовного дела об аксайских рынках. Об этом сообщается в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата Госдумы Николая Коломейцева. Сам депутат подтвердил подлинность документа.

В ответе говорится, что по фактам противоправных действий расследовано уголовное дело. 17 лицам предъявлено обвинение в мошенничестве, легализации преступных доходов, участии в преступном сообществе, злоупотреблении должностными полномочиями. Им переданы материалы для ознакомления.

Сообщается также о том, что земли под аксайскими рынками незаконно выбыли их муниципальной собственности. Торговый комплекс начал работать без разрешительной документации и работал с нарушениями.

Кроме того, согласно документу, прорабатываются перспективы использования освободившейся территории для развития инфраструктуры и жилой застройки.

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