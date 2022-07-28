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Общество28 июля 2022 17:40

В Ростовской области откроют еще четыре ресторана "Вкусно - и точка"

Два из них будут располагаться в Ростове
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области откроют еще четыре ресторана "Вкусно - и точка".

В Ростовской области откроют еще четыре ресторана "Вкусно - и точка".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 июля в Ростовской области откроются еще четыре заведения быстрого питания сети «Вкусно — и точка». Об этом сообщает издание "Город N" со ссылкой пресс-службу предприятия.

Ранее в городе открылись лишь восемь точек из 31 возможной. В скором времени в регионе откроются еще четыре ресторана. Два из них будут располагаться в Ростове-на-Дону, еще один в Аксае и один - в Шахтах. Так в регионе будут работать уже 12 ресторанов.

Так, предполагается, что се точки возобновят свою работу к сентябрю.

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Стало известно, где в Ростовской области откроют рестораны «Вкусно и точка».

Заведения начнут работу в период с 11 по 14 июля.