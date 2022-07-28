Дончане стали болеть коронавирусом в полтора раза чаще. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области снова ухудшилась ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но вводить ограничения пока не планируется. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на заместителя главного санитарного врача по донскому региону Екатерину Ерганову.

Так, в период с 18 по 24 июля показатель заражения опасной инфекцией составил 20,6 на 100 тысяч человек. Специалисты уточнили, что это в полтора раза выше тех показателей, которые были зафиксированы в период с 11 по 17 июля. На Дону местных жителей продолжает косить омикрон и его разновидности.

- Управлением ежедневно проводится анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией, на данный момент введение ограничительных мероприятий не рассматривается, - сообщила Екатерина Ерганова.

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В регионе наблюдается незначительный рост заболеваемости.