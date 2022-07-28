В донском регионе были ужесточены требования к работе штрафстоянок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области депутаты Законодательного собрания ужесточили требования к работе штрафстоянок. Таким образом власти хотели сделать процесс пользования ими максимально удобным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– После многократных обращений проверили все спецстоянки и увидели, что та ситуация, которая там наблюдается, требует радикальных изменений. Поэтому новый закон устанавливает жесткие требования к эвакуаторщикам и сотрудникам штрафстоянок, - сообщил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Теперь организациям необходимо иметь в собственности спецстоянку с КПП и ограждениями. Это позволит ограничить доступ на территорию посторонних. Также должна быть установлена система видеонаблюдения, а записанные данные будут храниться на протяжении месяца. Следует обеспечить искусственное освещение в ночное время, круглосуточный режим приема задержанных автомобилей и возврата их владельцам.

На каждой штрафстоянке появится помещение для оформления документов и оплаты в наличной и безналичной форме. В зале ожидания установят кулеры с питьевой водой, посадочные места, кондиционер, туалет и мусорный контейнер.

Диспетчерская служба должна работать круглосуточно. А чтобы не было незаконного удержания машины, в документе прописано, что для ее выдачи не нужно предоставлять документ об оплате стоимости его перемещения и хранения.

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В Ростове-на-Дону остались всего три официальные штрафстоянки.

За нахождения там авто придется заплатить кругленькую сумму.