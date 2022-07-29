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Общество29 июля 2022 4:00

В Ростовской области появится новый детский сад на 80 мест

Учреждение возведут в хуторе Красный Крым
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области появится новый детский сад на 80 мест.

В Ростовской области появится новый детский сад на 80 мест.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области запланировали возвести новый детский сад. На эти нужды планируется потратить более 146 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен отделом образования администрации Мясниковского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 5 августа. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется строительством детского сада на 80 мест в хуторе Красный Крым.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 1 сентября 2022 года по 1 октября 2023 года.

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