Ростовская область продолжает лидировать по экспорту зерна. Фото: Правительство РО

Ростовская область продолжает занимать лидирующие позиции по агроэкспорту. Даже в условиях санкций на мировом продовольственном рынке остается высоким спрос на донскую продукцию. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров во время выездного совещания в Ростовском морском мультимодальном порту.

- План по экспорту продукции АПК, согласно нацпроекту, в этом году должен составить более 6 миллиардов долларов США. И это по региону. Уже к середине июля объем агроэкспорта из донского края составил почти 3,4 миллиарда долларов, - отметил Виктор Гончаров.

Донское министерство сельскохозяйственной продукции сообщило, что зерновых экспортировано на сумму более двух миллиардов долларов. Также популярностью пользуется и масложировая продукция. К данному моменту с ее реализации удалось получить более 850 миллионов долларов. Приобретают донскую продукцию в основном Турция, Египет и Ливия.

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В минувшем году экспортировали более 20,8 миллиона тонн.