Последние июльские выходные в Ростовской области будут жаркими и солнечными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики пообещали дончанам в последние выходные июля жаркую и солнечную погоду. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

Так, в субботу, 30 июля, ночью столбики термометра поднимутся до отметки в +21 градус, а днем ожидается потепление до +33 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока, а порывы его временами будут достигать пяти метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 31 июля, ночью термометр будет показывать +20 градусов. Днем воздух прогреется до отметки в +33 градуса. Ветер будет по-прежнему северо-восточный со скоростью до пяти метров в секунду. Дождей в последний июльский день также ожидать не стоит.

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