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Общество29 июля 2022 6:51

Границу Ростовской области к утру 29 июля пересекли более 20 тысяч человек

Все они въехали в регион из сопредельных территорий
Ангелина СКИБА
Ежедневно государственную границу пересекают десятки тысяч человек

Ежедневно государственную границу пересекают десятки тысяч человек

Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовской области продолжают принимать жителей сопредельных территорий. Обновленные данные по новоприбывшим утром 29 июля озвучили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

- За истекшие сутки на въезд границу пересекли еще свыше 20,5 тысяч граждан, - сообщили в ведомстве.

Добавим, в основном в донской край люди приезжают из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины.

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