В Новочеркасске задержали угонщика и вернули автомобиль местному жителю

Сотрудники ГИБДД доставили задержанного угонщика в отделение полиции, а машину вернули хозяину. Фото: пресс-служба МВД по Ростовской области.

Инспекторы ГИБДД остановили в Новочеркасске автомобиль «Шевроле Ланос», за рулем которого находился молодой человек. Водителя пришлось задержать, потому что у него не оказалось свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Оказалось, что иномарка была угнана у истинного владельца только что. Тогда сотрудники ГИБДД доставили задержанного угонщика в отделение полиции, а машину вернули хозяину. Тот был крайне удивлен визиту стражей порядка, поскольку даже не подозревал, что его автомобиль в угоне. В это время мужчина занимался ремонтом у себя во двор.

В благодарность за возврат авто житель Новочеркасска вручил благодарственное письмо в адрес старших лейтенантов полиции Александра Хлияна и Илью Романько, старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Андрея Табунщикова и инспектора ДПС лейтенанта полиции Игоря Удовкина за добросовестное отношение к своей работе, высокий профессионализм и оперативную работу. Теперь и руководство главного управления МВД по Ростовской области планирует поощрить сотрудников ГИБДД за раскрытие преступления по горячим следам.

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