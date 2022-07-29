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Общество29 июля 2022 7:20

В Ростове до конца года должны снести 354 ларька

Речь идет о нелегальных торговых точках, которые установили с нарушениями
Ангелина СКИБА
В этом году нелегальных ларьков оказалось на меньше, чем в 2021

В этом году нелегальных ларьков оказалось на меньше, чем в 2021

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове за первое полугодие 2022 года нелегальных ларьков оказалось на 385 меньше, чем за такой же период в 2021 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Отлаженная и планомерная работа дает свои результаты. В этом году от незаконных НТО освободили 284 земельных участка. 148 павильонов демонтировали в рамках муниципальных контрактов, еще 136 снесли сами собственники, после привлечения их к административной ответственности, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что до конца года в донской столице собираются убрать еще 354 нелегальные торговые точки.

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