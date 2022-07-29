В Ростове на время ремонта тепломагистрали ограничат проезд по Большой Садовой

Работы на участке дороги должны завершить к 2 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове из-за реконструкции тепломагистрали ограничат проезд на пересечении Большой Садовой и Семашко. Работы планируют вести в ночь с 29 на 30 июля на южной стороне дороги и с 31 июля на 1 августа - на северной. Ремонт должны завершить к 2 августа, сообщают городские власти.

- «Ростовские тепловые сети» обновляют тепломагистраль на Семашко от Пушкинской до Тургеневской. Чтобы перейти ко второму этапу, необходимо заменить трубы под Большой Садовой, - пояснили в администрации Ростова.

Изначально коммуникации не собирались раскапывать, но специалисты выяснили, что трубы могут не выдержать вибрации от движения машин и вызвать просадку грунта.

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