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Происшествия29 июля 2022 8:17

В Батайске столкнулись две иномарки, есть пострадавшая

Сейчас обстоятельства случившегося уточняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
ДТП произошло на Грузинской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

ДТП произошло на Грузинской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Батайске в ДТП на Грузинской пострадала 36-летняя пассажирка Hyundai Accent. Она с травмами попала в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Авария произошла вечером 28 июля. Предварительно, все случилось из-за водителя Kia Sorento - иномарка проехала на красный и в итоге произошло столкновение с Hyundai Accent.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей придерживаться ПДД и быть предельно внимательными за рулем.

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Сейчас детали этого происшествия выясняют сотрудники полиции (подробности)