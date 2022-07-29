В Элисте нашли управу на водителя-лихача, который не оплачивал долги

Сотрудник ФССП арестовал транспорт нарушителя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Элисте нашли управу на водителя-лихача, который накопил около 300 тысяч рублей долгов и даже не думал расплачиваться. Об этом 29 июля рассказали в Службе судебных приставов.

Как уточнили в ведомстве, нарушитель игнорировал задолженности по исполнительным производствам, а также не платил коммуналку и не перечислил деньги за исследования в «Федеральный экспертный центр» Ростова-на-Дону.

Сотрудник ФССП не смог увидеться с хитрецом лично, но зато нашел и арестовал транспорт нарушителя - «ВАЗ-2101» 2007 года выпуска. Сейчас «гоночный болид» ждет своего хозяина на штрафстоянке, вернут авто только после оплаты всех долгов.

Добавим, это не первый подобный случай. Всего первом полугодии 2022 года судебные приставы Калмыкии разыскали уже 12 машин, принадлежащих неплательщикам.

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