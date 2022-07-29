В Ростове на проспекте Шолохова до 1 сентября продлили ограничения движения

Ремонт участка от проспекта Театрального до дома, по адресу Шолохова, 183, начался еще 1 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону часть дороги по проспекту Шолохова останется перекрытой вплоть до 1 сентября, рассказали в департаменте автомобильных дорог Ростова.

Ремонт участка от проспекта Театрального до дома, по адресу Шолохова, 183, начался еще 1 апреля, а завершить все работы планировали к 15 июля. Но сроки ремонта были сдвинуты.

К 1 сентября также будет отремонтирован мост через железнодорожные пути на проспекте Шолохова, который находится в районе парка Авиаторов и ремонтировался последний раз в 2015 году. Также 10 августа должен начаться ремонт улицы Шаумяна от Доломановского до Буденновского, и ремонт Доломановского переулка от Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса.

Добавим, что движение через перекресток улицы Большой Садовой и переулка Семашко временно ограничат для проведения аварийных работ на тепловой сети. С этой целью в ночное время 29 и 30 июля будет перекрыта полоса движения по ул. Б. Садовая с южной стороны. В дневные часы для обеспечения проезда транспорта будут установлены специальные металлические мостки. Аналогичные работы с северной стороны ул. Б. Садовая будут выполнены 31 июля и 01 августа. Ко 2 августа перекресток будет полностью заасфальтирован с восстановлением дорожной разметки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 24 июля перекроют движение в центре города и на Сельмаше из-за велопробега

Его запланировали на девять утра (подробнее)