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Общество29 июля 2022 9:23

В Ростове на проспекте Шолохова до 1 сентября продлили ограничения движения

Не будет проезда на части дороги от от Театрального до Шолохова, 183
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ремонт участка от проспекта Театрального до дома, по адресу Шолохова, 183, начался еще 1 апреля.

Ремонт участка от проспекта Театрального до дома, по адресу Шолохова, 183, начался еще 1 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону часть дороги по проспекту Шолохова останется перекрытой вплоть до 1 сентября, рассказали в департаменте автомобильных дорог Ростова.

Ремонт участка от проспекта Театрального до дома, по адресу Шолохова, 183, начался еще 1 апреля, а завершить все работы планировали к 15 июля. Но сроки ремонта были сдвинуты.

К 1 сентября также будет отремонтирован мост через железнодорожные пути на проспекте Шолохова, который находится в районе парка Авиаторов и ремонтировался последний раз в 2015 году. Также 10 августа должен начаться ремонт улицы Шаумяна от Доломановского до Буденновского, и ремонт Доломановского переулка от Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса.

Добавим, что движение через перекресток улицы Большой Садовой и переулка Семашко временно ограничат для проведения аварийных работ на тепловой сети. С этой целью в ночное время 29 и 30 июля будет перекрыта полоса движения по ул. Б. Садовая с южной стороны. В дневные часы для обеспечения проезда транспорта будут установлены специальные металлические мостки. Аналогичные работы с северной стороны ул. Б. Садовая будут выполнены 31 июля и 01 августа. Ко 2 августа перекресток будет полностью заасфальтирован с восстановлением дорожной разметки.

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