В Ростовской области на территории АЗС произошло возгорание бочки

Пожар возник при сливе топлива из топливозаправщика в емкость. Фото: предоставлено МЧС по Ростовской области.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в пятницу, 29 июля, на въезде в село Авило-Успенка на территории АЗС произошло возгорание дизельного топлива в стационарной емкости. Один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Пожар возник при сливе топлива из топливозаправщика в емкость. На момент возгорания емкости были пустые, произошло воспламенение паров. Сейчас горит пустая бочка на площади 110 квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано в 12:25. К тушению были привлечены 29 человек и 12 единиц техники. В том числе от МЧС России - 13 человек и 5 пожарных машин.

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