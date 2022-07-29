Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2022 10:10

В Ростовской области на территории АЗС произошло возгорание бочки

Площадь пожара составила 110 квадратных метров
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Пожар возник при сливе топлива из топливозаправщика в емкость. Фото: предоставлено МЧС по Ростовской области.

Пожар возник при сливе топлива из топливозаправщика в емкость. Фото: предоставлено МЧС по Ростовской области.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в пятницу, 29 июля, на въезде в село Авило-Успенка на территории АЗС произошло возгорание дизельного топлива в стационарной емкости. Один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Пожар возник при сливе топлива из топливозаправщика в емкость. На момент возгорания емкости были пустые, произошло воспламенение паров. Сейчас горит пустая бочка на площади 110 квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано в 12:25. К тушению были привлечены 29 человек и 12 единиц техники. В том числе от МЧС России - 13 человек и 5 пожарных машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на нефтезаводе в Ростовской области 22 июня 2022: прямая трансляция

Рассказываем, что происходит на месте пожара на нефтезаводе в Ростовской области 22 июня 2022 (подробнее)