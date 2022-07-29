В Ростовской области в последние выходные июля воздух прогреется до +37 градусов

Непогода не затронет Казанскую, Каменск-Шахтинский и город Миллерово Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области последние выходные месяца - 30 и 31 июля - должны быть жаркими, возможны дожди. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Гидрометцентра.

Так, днем следует в среднем следует ожидать около +33-35 градусов, в отдельных территориях - до +37. По ночам обещают в районе +20 градусов.

Осадки должны пройти в Ростове-на-Дону, Цимлянске, Целине, Гиганте. Непогода не затронет Казанскую, Каменск-Шахтинский и город Миллерово.

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