В Ростове развернулся спор о том, кому принадлежит лавочка у дома

Предприимчивые собственники повесили на скамейке необычное объявление. Фото: сообщество "Это Ростов".

Жители многоэтажки в Ростове ограничили доступ к лавочке, установленной у их подъезда. Предприимчивые собственники повесили на скамейке необычное объявление. Фотография, запечатлевшая эти действия, вызвала в соцсетях бурное обсуждение и спор.

- Лавочка только для жителей первого и четвертого этажа! - черным по белому было написано на белом листе А4. - Данная лавочка является собственностью жителей подъезда!

В ответ на такое заявление в соцсетях комментаторы задались вопросом о том, приватизирована ли земля под конструкцией, и посоветовали жильцам приставить охрану к скамье.

- У себя в квартире пусть тогда эту лавочку ставят, - предложили другие. - Половину на первом этаже, половину на четвертом.

Многих заинтересовало, а какая кара постигнет присевшего на эту «малую архитектурную форму» из других подъездов и домов - полицию вызовут? И что будет, если рядом с конструкцией постелить ковер и написать, что по нему могут ступать лишь жители проигнорированных второго и третьего этажа этого же дома.

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