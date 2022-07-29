30 июля в Ростовской области состоится фестиваль «Донская уха»

Основные гуляния развернут в Старочеркасской. Фото: сайт правительства РО

30 июля в Ростовской области проведут фестиваль «Донская уха». Всех гурманов будут ждать в нескольких городах и районах, сообщает сайт правительства региона.

Основные гуляния развернут с утра в Старочеркасской. Также точки этой вкусной акции должны работать в Таганроге, Азове, в Азовском, Неклиновском, Шолоховском, Багаевском и Константиновском районах.

Посетители смогут бесплатно продегустировать уху от ведущих шеф-поваров, посетить фуд-маркет, насладиться шоу-программой и посетить конные соревнования. Для детей организаторы подготовили увлекательные игры и мастер-классы.

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