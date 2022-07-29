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Происшествия29 июля 2022 12:16

В Аксайском районе в ДТП пострадали 11-летний ребенок и двое взрослых

Авария произошла рано утром
Ангелина СКИБА
Большегруз перевернулся после столкновения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Большегруз перевернулся после столкновения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП пострадали сразу три человека. Они с травмами попали в больницу. Это произошло сегодня, 29 июля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

- Медицинская помощь потребовалась пассажирам кроссовера. Это двое взрослых 63 и 66 лет, а также 11-летний ребенок. Водители не пострадали, - рассказали в ведомстве.

Предварительно, около 4:40 автолюбитель за рулем Toyota RAV4 не придерживался безопасной дистанции и врезался в большегруз, который после удара опрокинулся. Сейчас сотрудники полиции уточняют обстоятельства случившегося.

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Сейчас обстоятельства случившегося уточняют сотрудники полиции (подробности)