Лето не закончится с кинопремьерами августа в видеосервисе Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Цифровые кинопремьеры августа преставляет видеосервис Wink. Зрителей ждут детективные драмы, экзотические приключения, олдскульный триллер, документальный звездный байопик и волшебный мультфильм для всей семьи.

Начнем с остросюжетных российских сериалов. Действие криминальной драмы «Игра с огнем» (18+) разворачивается в 1979 году. Михаил - обычный советский человек: трудится на фабрике и любит семью, но узнает, что сын смертельно болен, а вылечить его может только американский врач...

В детективном сериале «Порт» (16+) в центре событий — харизматичный коррумпированный таможенник. Когда бесследно исчезают крупный предприниматель и его жена, по совместительству возлюбленная, перед главным героем возникает выбор, что спасать — карьеру или любимую.

Нельзя пропустить комедию «Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и Кристиной Асмус в главной роли! Таня живет в Подмосковье и печет соблазнительные булки. Счастье было так возможно, но жених оказывается аферистом, а свадебное путешествие на Бали — миражом.

Цифровые премьеры обещают не оставить равнодушными киноманов Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Любителям страшилок пощекочет нервы фильм Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). Рим потрясен серией убийств молодых эскортниц. Одной из жертв удается выжить, но она попадает в аварию и теряет зрение. И темные очки не могут скрыть ее от преследований убийцы.

Документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты» (16+) - режиссерский дебют актрисы Шарлотты Генсбур. Рассказывая о своей матери, актрисе Джейн Биркин, автор показывает грани личности отца - поэта, певца и композитора Сержа Генсбура.

И куда без нового мультфильма «Забытое чудо» (6+)? Одноклассники сбегают с экскурсии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, чтобы искать сокровища. Как вдруг волшебный портал переносит их во времена Куликовской битвы.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.