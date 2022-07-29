Роспотребнадзор заявил о росте заболевания гепатитом С в 2022 году в Ростовской области

Основная доля заболевших в 2021 году острым вирусным гепатитом С приходится на горожан – 80%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление Роспотребнадзора Ростовской области заявило об увеличении числа заболеваний вирусным гепатитом С в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- В 7,5 раза отмечен рост заболеваемости вирусным гепатитом С, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, показатель заболеваемости ниже СМУ в 1,1 раза, - отмечают специалисты.

Основная доля заболевших в 2021 году острым вирусным гепатитом С приходится на горожан – 80%. Все случаи заболевания зарегистрированы среди взрослого населения с показателем 0,44 на 100 тысяч населения возрастной группы. Результаты обследования свидетельствуют, что ведущими путями инфицирования является половой и инъекционное введение психотропных препаратов. Но часто источник инфицирования не удается установить.

Если же рассматривать статистику за 5 лет, то в Ростовской области эпидемическая ситуация по заболеваемости вирусными гепатитами оценивается как благополучная. В 2021 году , в сравнении с 2017 годом заболеваемость острым вирусным гепатитом А снизилась в 12,3 раза, в 3,5 раза - острым вирусным гепатитом В и в 2,6 раза - острым вирусным гепатитом С.

В 2021 году в структуре заболеваемости вирусными гепатитами больные хроническими формами инфекции составили – 73,2%, острыми – 26,8 %. В 2021 году среди парентеральных вирусных гепатитов отмечен рост заболеваемости острым вирусным гепатитом В в 1,9 раза, по сравнению с 2020 годом, что сохраняется ниже СМУ в 3,5 раза.

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