Алексей Логвиненко: в Ростове снова начала расти заболеваемость коронавирусом

В Ростов доставят 600 доз вакцины для детей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове снова начала расти заболеваемость коронавирусом. Об этом 29 июля жителей и гостей города предупредил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.

- Если в начале июля суточный показатель по числу заражений держался в пределах 32 человек, то за минувшие сутки выявили уже 119 новых случаев. Госпитализировали за сутки 18 человек, - написал Алексей Логвиненко.

Управленец добавил, что в городе для пациентов сейчас развернуто 90 коек. 40 инфекционных мест находятся в больнице №1 имени Семашко, еще 50 провизорных - в больнице №4.

Кроме того, уже на следующей неделе в донскую столицу должны доставить 600 доз вакцины «Гам-ковид-вак-М» для детей. Для взрослых уже имеется более 16 тысяч доз вакцины «Гам-ковид-вак».

- Специалисты рекомендуют продолжить вакцинацию и ревакцинацию против инфекции. Особенно это важно для пожилых людей и для тех, у кого коронавирус может вызвать осложнения. Все, кто возвращается из отпускных поездок, следует сдать тест на COVID-19, - добавил Алексей Логвиненко.

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