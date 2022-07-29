В Ростовской области троих мужчин приговорили к лишению свободы за убийство мужчины

Преступники погрузили местного мужчину в автомобиль и вывезли за пределы населенного пункта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Зерноградском районе троих мужчин 52, 37 и 27 лет приговорили к лишению свободы за убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитет Ростовской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года осужденные, находясь в поселке Кленовый Зерноградского района, действуя на почве личных неприязненных отношений, прибыли в дом к ранее знакомому 42-летнему мужчине, где избили его. Затем они погрузили его в автомобиль и вывезли за пределы населенного пункта.

После чего злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, от которых тот скончался на месте. В отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором 52-летний мужчина получил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 37-летний мужчина получил 15 лет, а 27-летний – 15,6 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство из обреза в голову раскрыли спустя 19 лет в Калмыкии

В убийстве в голову из обреза спустя 19 лет обвиняется житель Калмыкии (подробнее)