Возможности приобретения транспорта по программе «Экспресс лизинг» стали шире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лимит финансирования автомобилей и спецтехники по программе «Экспресс лизинг» до 25 млн рублей увеличил ВТБ Лизинг. Такие условия позволят клиентам единовременно оформить в лизинг большее количество машин по упрощенной процедуре - за 1 день и без предоставления финансовых документов.

В рамках программы доступны легковые и грузовые автомобили, легкий коммерческий транспорт, а также спецтехника различных марок с авансом от 10% на срок от 11 месяцев до 5 лет. При этом возможно использование субсидии Минпромторга на лизинг колесной техники.

- Мы понимаем, что иногда для решения бизнес-задач транспорт требуется предпринимателям максимально оперативно», — рассказал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев. - Чтобы клиенты могли оформить в лизинг нужные автомобили в кратчайшие сроки, мы предлагаем воспользоваться экспресс-программой. По ее условиям не проводится финансовый анализ показателей деятельности предприятия, что позволяет быстро принять решение по финансированию. При наличии машин в дилерском центре оформить сделку и вывести транспорт в работу можно буквально за несколько дней.

Например, в рамках увеличенного лимита до 25 млн руб. с применением программы льготного лизинга бизнес может оперативно единовременно приобрести 15 автомобилей УАЗ Patriot стоимостью 1,8 млн рублей или 10 ГАЗелей Next стоимостью 3,5 млн рублей, при условии, что аванс составит 15%*. А легковые китайские автомобили Chery и Haval и отечественный внедорожник Chevrolet Niva доступны по программе с авансом от 5% (предложение на срок 11 мес. действует до 31 декабря 2022, - прим. авт.).

К слову, сегодня доля действующих договоров по программе «Экспресс Лизинг» в портфеле ВТБ Лизинг составляет 35%, т.е. каждый третий автомобиль был приобретен по упрощенной процедуре.

* - В 2022 году ВТБ Лизинг предоставляет покупателям техники, произведенной на территории России, скидку до 10% от ее стоимости, но не более 500 тыс. рублей на один предмет лизинга, по программе льготного лизинга Минпромторга РФ. Стоимость автомобилей по предложению действительна на 29.07.2022.

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