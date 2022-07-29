В Волгодонске восстановили поклонный киот на въезде в город. Фото: Ростовская АЭС

Мозаичная икона Покрова Пресвятой Богородицы, украшающая поклонный киот на въезде в г. Волгодонск на Ростовском шоссе, восстановлена при поддержке атомной станции в рамках программы благотворительности.

Так, за 15 лет, с момента постройки киота, мозаика почти полностью разрушилась и нуждалась в замене. А открытие отреставрированного киота приурочено ко Дню образования Волгодонска, которое город празднует 27 июля.

Фото: Ростовская АЭС

Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров и Глава Волгодонска - председатель Волгодонской городской Думы Сергей Ладанов поблагодарили Ростовскую АЭС и всех, кто принял участие в проекте.

Чин освящения иконы провел епископ Волгодонский и Сальский Антоний.

- Радостно, что у нас есть святыня, которая позволяет вспомнить о Боге, о небе, о Богоматери. Каждый, кто проезжает мимо этого поклонного киота будет получать благословление Богородицы, - сказал он после службы.

К слову, икона Покрова Пресвятой Богородицы считается символом защиты Донского казачества, рассказал атаман Волгодонского казачьего общества Владимир Бардаков. Он особо отметил вклад Ростовской АЭС в поддержку казачества и его духовного и культурного наследия.

Фото: Ростовская АЭС

- Мы рады, что не единственные, кто принял участие в этом славном деле. Нас поддержало бизнес-сообщество Волгодонска – посильный вклад внесли многие предприятия и организации. Этот поклонный киот – один из символов города, он будет отражать и поддерживать православные традиции Волгодонска.

Работы по восстановлению мозаичного полотна выполнила фирма «Благовест», мастера которой в свое время участвовали в росписи Собора Рождества Христова – главного храма Волгодонска, построенного также при участии Ростовской АЭС.