В Азовском районе задержали подозреваемого в краже авто стоимостью 400 тысяч рублей

После подписания договора купли-продажи во время очной встречи фигурант попросил у азовчанина отсрочки по платежу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Азовском районе местный житель стал жертвой вора, решив продать свой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Мужчина решил продать иномарку, для чего разместил объявление в интернете. Спустя время него откликнулся неизвестный и сообщил, что хочет купить машину. После подписания договора купли-продажи во время очной встречи фигурант попросил у азовчанина отсрочку по оплате приобретаемого автомобиля. Получив ключи и документы, тот сел в автомобиль и уехал. С тех пор он не выходил на связь.

В ходе розыска сотрудниками полиции был задержан 31-летний житель города Азова, который, как выяснилось, все заранее спланировал. На тот момент он уже успел продать авто и выручить за него 400 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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