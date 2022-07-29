В Ростовской области уже почти неделю разыскивают 18-летнего Анатолия Толмачева

Ростовчанин не подает о себе весть с 24 июля. Фото: группа в VK поискового отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области с 24 июля разыскивают 18-летнего Анатолия Толмачева из донской столицы. Где молодой человек сейчас, неизвестно. Ориентировку распространил отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза

Особые приметы: на теле имеются татуировки

Одет в бирюзовую майку и светло-голубые джинсы, на ногах черно-серые кроссовки.

Если вы видели юношу или знаете, где он находится, следует позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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