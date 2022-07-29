Губернатор Василий Голубев остался недоволен благоустройством парка в Новочеркасске. Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил с рабочей поездкой Новочеркасск. Глава региона по традиции проехал по незапланированному маршруту и оценил выполненное благоустройство в парке, находящемся в микрорайоне Соцгород. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Инициаторами работ стали сами местные жители, которые написали обращение к президенту и попросили навести в парке порядок. Эта территория в 17,5 га была заброшенной и неухоженной. Благоустройство парка проходило в три этапа. Работы были начаты еще в 2020 году и завершились в 2022. Рабочие заасфальтировали дорожки и тропинки, восстановили освещение, провели озеленение, установили амфитеатр, детские и спортивные площадки, скамейки и шахматные столы, а также оборудовали футбольное мини-поле.

- В парке отсутствует ограждение, неважно проведены озеленительные работы – даже не высажена клумба на центральной аллее, все посадки сухие. Нужно следить за объектом, заниматься им постоянно, - высказал свое мнение губернатор.

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Предложения Голубеву должны представить областной Минтранс и администрация города.