Жительница Ростовской области накопила 200 тысяч на отпуск и отдала их мошеннику

В полиции женщине посочувствовали и сказали, что она не первая такая жертва. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 35-летняя женщина, накопив 200 тысяч на отпуск, отдала их мошеннику, поддавшись на уловки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Менеджер страховой компании Наталья воспитывает двоих сыновей. Целый год женщина откладывала, копила деньги, чтобы свозить своих ребят на море. Однако, поддавшись на уговоры вежливого парня на том конце провода, согласилась якобы защитить свои сбережения и назвала звонившему свои реквизиты.

- Я думала из нашего центрального офиса звонят. Как завороженная его слушала и выполняла все, что он говорил, - признается потерпевшая. - Меня даже девочки в офисе отдергивать стали, мол с кем ты общаешься, что такая бледная? Потом мне на телефон пришло смс с кодом, я его назвала, и парень этот трубку положил.

Как только разговор закончился, пришло смс, что все деньги с карты Натальи были переведены какому-то Арсену Степановичу С. В полиции женщине посочувствовали и сказали, что она не первая такая жертва, а найти преступников будет сложно.

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