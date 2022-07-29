Многокилометровые пробки сковали М-4 «Дон» и выезды из Ростова

Проезд затруднен из-за ремонта и ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многокилометровые пробки образовались на въездах и выездах из Ростова-на-Дону. О дорожной ситуации сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Пробка зарегистрирована на Восточном шоссе в сторону Батайска — от пересечения шоссе с лицей Пойменной. Затор сохраняется практически до самого въезда в Батайск. Судя по данным сервиса, проезд затруднен из-за ДТП.

Восточное шоссе. Фото: yandex.ru/maps.

Еще один затор — на Западном мосту и трассе А-135 в сторону Азовского района. Пробка растянулась от пересечения моста и Казачьего переулка в Ростове до въезда в Азовский район. Очевидцы также сообщают о двух авариях трассе.

Пробка в сторону Азовского района. Фото: yandex.ru/maps.

Многокилометровая пробка зафиксирована на М-4 «Дон» в Аксайском районе. Движение осложнено от СНТ «Речник» в Истоминском сельском поселении до пересечения улицы Гулаева в Аксае и Аксайского моста. Согласно информации «Яндекс.Карт», заторы могли образоваться из-за ремонтных работ на М-4.

Пробка на М-4 "Дон". Фото: yandex.ru/maps.

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