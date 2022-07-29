Сроки возвращения горячей воды в дома ростовчан снова передвинули. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям донской столицы пообещали вернуть в дома горячую воду к 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Ростове оказался сорван и третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. В настоящее время без горячей воды продолжают оставаться порядка 155 многоэтажных домов. Ранее рабочие обещали восстановить водоснабжение до 28 августа, но к этому дню удалось подключить лишь 565 многоэтажек.

- Устранение всех дефектов и подключение оставшихся 155 многоквартирных домов полностью будет выполнено 1 августа, - пообещали в ведомстве.

Причиной задержки подачи горячей воды стали устранения порывов, которые возникали в период проведения испытаний. Так, уже на этапе подключения домов были выявлены еще 20 дефектов, поэтому часть жителей СЖМ продолжает сидеть без горячей воды.

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В Ростове полностью вернуть горячую воду в краны горожан планируется с 18 по 20 июня.

В центре города сейчас устраняют 2 дефекта трубопровода, на Западном - 15.