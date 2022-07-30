Невыносимая жара и грозовые дожди ожидают дончан 30 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дончанам пообещали жуткую жару и дожди с грозой в последнюю июльскую субботу. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, в Ростове, в субботу, 30 июля, в первой половине дня будет стоять крайне жаркая и солнечная погода. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до отметки в +31...+33 градуса. Ветер сначала будет северным, а затем сменит свое направление на северо-восточное. Дуть он будет со скоростью 5-10 метров в секунду. Во второй половине дня погода заметно испортится и на донскую столицу обрушатся грозовые дожди. Ветер усилится до 12-14 метров в секунду, а температура ночью упадет до +21...+23 градусов.

В целом, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами опять-таки пройдут кратковременные грозовые дожди. В спокойную погоду северо-восточный ветер будет дуть с скоростью 5-10 метров в секунду, а во время ненастья будет усиливаться до 12-14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +30...+34 градусов, а ночью похолодает до +19...+24 градусов.

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