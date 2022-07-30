В Ростове увеличат число автобусов в станицу Старочеркасскую. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове будет увеличено количество транспорта, который будет следовать станицу Старочеркасскую на фестиваль "Донская уха". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Специально для гостей праздника из города Ростова-на-Дону в два раза увеличено количество пассажирских рейсовых автобусов на маршруте № 232, - говорится в тексте сообщения.

Автобусы будут двигаться по маршруту Ростов-на-Дону (от площади Толстого) - станица Старочеркасская (до улицы Малосадовой). Дополнительный транспорт будет ходить каждый час с шести часов утра до полуночи. Стоимость проезда будет составлять 85 рублей с человека.

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