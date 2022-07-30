За сутки границу Ростовской области пересекли более 20 тысяч вынужденных переселенцев. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовскую область за минувшие сутки въехали более 20 тысяч вынужденных переселенцев. Ежедневно численность прибывающих регистрируют на пунктах пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20 тысяч граждан, - говорится в сообщении.

Вынужденные переселенцы ежедневно прибывают из Донецкой и Луганской народных республик. Их направляют в пункты временного размещения. Там по необходимости им оказывают психологическую и юридическую помощь. А также, всем прибывшим назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.

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Все они въехали в регион из сопредельных территорий.