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Общество30 июля 2022 7:22

За сутки границу Ростовской области пересекли более 20 тысяч вынужденных переселенцев

Они прибыли из Донецкой и Луганской народных республик
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
За сутки границу Ростовской области пересекли более 20 тысяч вынужденных переселенцев.

За сутки границу Ростовской области пересекли более 20 тысяч вынужденных переселенцев.

Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовскую область за минувшие сутки въехали более 20 тысяч вынужденных переселенцев. Ежедневно численность прибывающих регистрируют на пунктах пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20 тысяч граждан, - говорится в сообщении.

Вынужденные переселенцы ежедневно прибывают из Донецкой и Луганской народных республик. Их направляют в пункты временного размещения. Там по необходимости им оказывают психологическую и юридическую помощь. А также, всем прибывшим назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.

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Границу Ростовской области к утру 29 июля пересекли более 20 тысяч человек.

Все они въехали в регион из сопредельных территорий.