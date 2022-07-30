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Происшествия30 июля 2022 8:37

После 11-летнего ожидания инвалид из Таганрога смог получить положенную жилплощадь

Проблема была решена после вмешательства прокуратуры
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
После 11-летнего ожидания инвалид из Таганрога смог получить положенную жилплощадь.

После 11-летнего ожидания инвалид из Таганрога смог получить положенную жилплощадь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге прокуратура обязала городскую администрацию обеспечить инвалида положенной жилплощадью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После обращения местного жителя, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, таганрогская прокуратура провела проверку соблюдения его жилищных прав и выявила нарушения. Сотрудники ведомства выяснили, что дончанин еще в 2011 году был включен в список внеочередного предоставления квартиры по договору соцнайма. Но до настоящего времени ключи от долгожданной квартиры ему никто так и не вручил.

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Таганрога устранить выявленные нарушения, - отмечается в тексте сообщения.

Суд иск удовлетворил и мэрия незамедлительно предоставила мужчине положенную ему квартиру.

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