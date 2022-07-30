После 11-летнего ожидания инвалид из Таганрога смог получить положенную жилплощадь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге прокуратура обязала городскую администрацию обеспечить инвалида положенной жилплощадью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
После обращения местного жителя, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, таганрогская прокуратура провела проверку соблюдения его жилищных прав и выявила нарушения. Сотрудники ведомства выяснили, что дончанин еще в 2011 году был включен в список внеочередного предоставления квартиры по договору соцнайма. Но до настоящего времени ключи от долгожданной квартиры ему никто так и не вручил.
- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Таганрога устранить выявленные нарушения, - отмечается в тексте сообщения.
Суд иск удовлетворил и мэрия незамедлительно предоставила мужчине положенную ему квартиру.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В донской столице ликвидировали восемь свалок после проверки прокуратуры.
Территорию уже привели в надлежащее состояние.