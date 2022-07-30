Зажигательный танец и страстный поцелуй показала на видео чета Карпиных. Фото: телеграм-канал Дарьи Карпиной.

Супруга главного тренера донского футбольного клуба Дарья Карпина показала на видео очередного семейного вечера наедине с любимым мужем. Отрывок женщина выложила в своем телеграм-канале.

На записи пара умилительно обнявшись танцевала медленный танец под одну из испанских песен. Поклонники звездных супругов больше всего удивились тому, что каждый из них подпевал в такт, четко выговаривая испанские слова. Многим и вовсе впервые довелось увидеть как поет тренер их любимой команды. Валерий и Дарья Карпины кружились в танце, изредка смотря в камеру.

Невооруженным глазом было видно, что супруги счастливы, запись была пропитана любовью до последней секунды. Пара любовно смотрела друг другу в глаза, каждый из них нежно обнимал свою вторую половинку, а закончился этот медленный танец страстным поцелуем четы Карпиных. Отметим, что для семейного вечера пара даже облачилась в одежду одинаковых тонов.

"Как же приятно на вас смотреть. Любовь бьёт ключом", "Класс. Здорово, честное слово. Сейчас, мне кажется, не так много позитивных людей", "Любуюсь вами! Вы лучшие! Счастья и любви", "Самые красивые и самые лучшие!" - написали в комментариях поклонники звездной пары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный тренер ФК "Ростов" вывел любимую жену в ресторан.

Для похода в ресторан Дарья облачилась в элегантное изумрудное поло.