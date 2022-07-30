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Общество30 июля 2022 18:31

Ростовских перевозчиков оштрафуют за неработающие кондиционеры в автобусах

В донской столице кондиционерами оборудованы 80% автобусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовских перевозчиков оштрафуют за неработающие кондиционеры в автобусах. Фото: администрация Ростова.

Ростовских перевозчиков оштрафуют за неработающие кондиционеры в автобусах. Фото: администрация Ростова.

В донской столице кондиционерами оказались оборудованы 80% общественного транспорта. Еще 20% перевозят пассажиров с неисправными кондиционерами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что по контракту, как только среднесуточная температура на улице превышает +20 градусов, то температура в салоне должна поддерживаться не больше +25 градусов.

В пятницу, 29 июля, в городе прошел рейд, в ходе которого были выявлены девять автобусов с неисправными кондиционерами. Теперь нарушителям необходимо оплатить штраф.

Ранее городские власти отмечали, что все автобусы будут оборудованы кондиционерами к 2023 году.

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В Ростове выявили более 200 нарушений при проверке кондиционеров в автобусах.

Благодаря работе с перевозчиками количество жалоб начало снижаться.