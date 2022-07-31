На ростовского ресторатора и пять его предприятий подали в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове на судебное заседание предстоит явиться известному ростовскому ресторатору. Об этом сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда.

Истец подала заявление как на самого предпринимателя, так и на пять компаний, в которых он имеет долю. В список из пяти предприятий вошли пекарни, кофейни и сыроварня.

Автор поданного иска требует признать недействительными заключенные ранее договоры займов. Кроме того, она хочет, чтобы в отношении ответчика были применены все прописанные последствия, которые последуют из-за недействительности документов.

Исковое заявление было принято, а предварительное заседание суда назначено на 8 сентября.

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