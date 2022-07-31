В ростовском парке "Осенний" началась реконструкция фонтана. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В ростовском парке «Осенний» рабочие приступили в реконструкции фонтана. Отметим, что ранее парк был передан в Дирекцию парков города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сейчас фонтан уже расконсервировали, рабочие занимаются сборкой и тестированием щита управления. К нынешнему дню отремонтировано и установлено насосное оборудование, а также произведена заменена поломанного уплотнения. Подрядчик также выполнил промывку и настройку фонтана. В скором времени планируется восстановить подсветку.

Кроме того, постепенно приводится в порядок и сама территория парка. Рабочие восстановили сцену и клумбы, были закрашены различные граффити. Теперь посетители смогут опять знакомиться с информацией на отремонтированных стендах, молодежь будет развлекаться на оборудованной скейт-площадке, а ростовчане более старшего поколения отдохнут на заново выкрашенных скамейках под деревьями.

- Достойный результат - это всегда следствие слаженной работы. Администрация города активно взаимодействовала с инициативной группой, чтобы сделать территорию парка более облагороженной. Совместными усилиями мы формировали задачи и также сообща их решали. Благодарю всех участников процесса за плодотворное сотрудничество! - поделился своим мнением сити-менеджер.

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