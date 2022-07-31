На утро 31 июля в Ростовскую область въехали более 18 тысяч переселенцев. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовскую область за минувшие сутки въехали более 18 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысяч граждан, - говорится в тексте сообщения.

Всех прибывших направляют в пункты временного размещения. Там специалисты и волонтеры по необходимости оказывают им психологическую и юридическую помощь. Также переселенцы получают единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки границу Ростовской области пересекли более 20 тысяч вынужденных переселенцев.

Они прибыли из Донецкой и Луганской народных республик.