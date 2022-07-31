Татьяна Быковская: "Новую волну коронавируса следует ожидать в конце августа"

Татьяна Быковская рассказала, когда ожидать следующую волну коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экс-глава донского минздрава Татьяна Быковская в интервью "КП-Ростов-на-Дону" дала свои прогнозы на предстоящую новую волну коронавируса. По ее словам, она может накрыть донской регион уже в конце августа.

- Подъем начнется в августе, потому что люди начнут возвращаться из отпусков, а потом сентябрь - в связи с началом учебного года. Если население вовремя пройдет вакцинацию, то течение может быть как при гриппе - сезонное, - рассказала Татьяна Быковская.

Она считает, что коронавирус теперь останется с нами навсегда. Он, как и все другие вирусы, будет мутировать и приспосабливаться и в конце концов перерастет в сезонное заболевание, такое, как грипп. Спасти в этом случае может только своевременное прохождение вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-министр здравоохранения Дона стала директором дивизиона ГК «МедИнвестГрупп».

Ранее Татьяна Быковская возглавляла министерство здравоохранения Ростовской области.