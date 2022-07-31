В ближайшие часы на Ростовскую область обрушится ливень и ураган. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жителей Ростовской области предупредили о надвигающейся непогоде. Донские спасатели объявили штормовое предупреждение.

- До конца суток 31 июля 2022 года местами по восточной половине Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - отмечается в тексте сообщения.

На местных жителей обрушатся ливни, грозовые дожди и град. Кроме того, усилится ветер, его порывы временами будут достигать 20-23 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ожидаются ливень и шквалистый ветер: в Ростове объявили штормовое предупреждение.

Непогода может разгуляться сегодня и завтра.