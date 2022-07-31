В Таганроге временно ограничили водоснабжение на двух улицах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге временно ограничили подачу воды на двух местных улицах. Об этом сообщили в водоканале приморского города.

Ограничения были введены в воскресенье, 31 июля, в связи с проведением технических работ вблизи дома №17 по улице Александровской. Вода с низким давлением поступала в дома на улице Александровской и в переулке Украинском.

Подачу воды удалось возобновить к трем часам дня.

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Рабочие заняты устранением утечки.