В Таганроге временно ограничили водоснабжение на двух улицах.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Таганроге временно ограничили подачу воды на двух местных улицах. Об этом сообщили в водоканале приморского города.
Ограничения были введены в воскресенье, 31 июля, в связи с проведением технических работ вблизи дома №17 по улице Александровской. Вода с низким давлением поступала в дома на улице Александровской и в переулке Украинском.
Подачу воды удалось возобновить к трем часам дня.
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Рабочие заняты устранением утечки.