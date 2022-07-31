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Общество31 июля 2022 14:49

В Таганроге временно ограничили водоснабжение на двух улицах

Причиной ограничений стали технические работы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге временно ограничили водоснабжение на двух улицах.

В Таганроге временно ограничили водоснабжение на двух улицах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге временно ограничили подачу воды на двух местных улицах. Об этом сообщили в водоканале приморского города.

Ограничения были введены в воскресенье, 31 июля, в связи с проведением технических работ вблизи дома №17 по улице Александровской. Вода с низким давлением поступала в дома на улице Александровской и в переулке Украинском.

Подачу воды удалось возобновить к трем часам дня.

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В нескольких районах Таганрога ограничили подачу воды.

Рабочие заняты устранением утечки.