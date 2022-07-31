Таганрожцам выделят деньги на ремонт 16 пострадавших во время недавнего ЧП квартир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Таганрога приняли решение выделить деньги на ремонт пострадавших от недавнего ЧП квартир. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, инцидент произошел 4 июля на улице Победы, 101. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 16 квартир, два человека погибли.

- Депутаты согласовали выделение средств на ремонт 16-ти муниципальных квартир по ул. Победы, 101 (микрорайон «Андреевский»), - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС: в Таганроге во время ЧП на улице Победы погиб человек.

Трагедия произошла сегодня днем. Сейчас на месте происшествия еще работают спасатели и следователи.