Таганрожцам выделят деньги на ремонт 16 пострадавших во время недавнего ЧП квартир.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Власти Таганрога приняли решение выделить деньги на ремонт пострадавших от недавнего ЧП квартир. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, инцидент произошел 4 июля на улице Победы, 101. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 16 квартир, два человека погибли.
- Депутаты согласовали выделение средств на ремонт 16-ти муниципальных квартир по ул. Победы, 101 (микрорайон «Андреевский»), - говорится в тексте сообщения.
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Трагедия произошла сегодня днем. Сейчас на месте происшествия еще работают спасатели и следователи.