"Ростов" дома обыграл подмосковные "Химки". Фото: ФК "Ростов".

В матче третьего тура Мир российской премьер-лиги ФК "Ростов" обыграл приехавшие в гости подмосковные "Химки". Игра окончилась со счетом 1:0.

Первый тайм игры был крайне расслабленным и даже немного скучным для болельщиков, которые ждали красивой игры. Лишь его к концу обстановка разрядилась забитым голом. Мяч в ворота подмосковного клуба отправил с навеса Уткина Николай Комличенко.

Более насыщенным событиями была вторая часть игры. Именно на нее пришлось множество травм, замен, желтых карточек и даже удаление одного из игроков. Несмотря на то, что этот тайм был лишен голов, менее интересным он не стал. Игроки то и дело сбивали друг во время яростных атак на ворота соперника. За 15 минут до конца игры "Ростов" остался в меньшинстве, но и это не дало донскому клубу упустить победу после первых двух ничьих.

Матч так и окончился со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

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Мяч в ворота подмосковной команды отправил форвард Николай Комличенко.