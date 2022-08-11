Александр Ищенко ознакомился с ходом строительства и модернизации учреждений образования в Батайске

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, ознакомился со строительством школы в Батайске. Фото: предоставлено региональным отделением "ЕР"

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко ознакомился в Батайске с ходом строительства новой школы на улице Огородная и посетил старейшую городскую гимназию №7, где проводится капитальный ремонт.

Оба объекта входят в народную программу «Единой России».

Строительство новой школы на 600 мест началось в сентябре 2021 года. Она примет учеников из микрорайона «Прибрежный» и северной части Батайска. Из федерального, областного и местного бюджетов было выделено более 378 млн рублей, готовность объекта на сегодня очень высокая, завершение строительных работ намечено на декабрь.

В числе особенностей – актовый зал на 270 мест с гримерными и костюмерными, зал для занятий хореографией, тренажерный зал, отдельные площадки для футбола и волейбола, многопрофильный стадион площадью 4 400 квадратных метров с безопасным покрытием. А еще просторная столовая с полным циклом производства, внутренняя радиосеть, система поддержки единого микроклимата во всех помещениях. Для младших классов будет работать «школа полного дня», включающая обучение, дневной сон, подготовку домашних заданий и питание.

А здание гимназии №7 было возведено более 100 лет назад, а с 1950-х годов неоднократно достраивалось. Масштабный капремонт здесь проводится впервые, на него из бюджетов всех уровней выделено более 164 млн рублей. Срок сдачи – апрель 2023 года.

В ближайшее время начнется строительство еще одной новой школы на 1340 мест в Авиагородке. Об этом также просили батайчане, и их предложения были учтены в Народной программе.

-На примере Батайска можно увидеть, что новые школы создают новое будущее Ростовской области и России в целом. По темпам развития системы образования Батайск сейчас находится в первой тройке муниципалитетов области. И если за последние пять лет в городе было введено 750 новых мест для школьников, то в ближайшие два с половиной года планируется добавить еще около 4 тысяч школьных мест. А если говорить в целом по Ростовской области, то в регионе строится 16 новых школ. И не только в крупных городах, но и в сельской местности. Это направление имеет приоритетное значение и для Губернатора, и для депутатского корпуса, – подчеркнул Александр Ищенко.

Напомним, жители Ростовской области направили в народную программу порядка 230 тысяч предложений. Основная часть касалась развития социальной инфраструктуры – строительства и обновления объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, развития городской среды.