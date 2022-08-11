В Ростовской области каждый второй житель оплачивает коммунальные платежи безналично Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Ростовской области оплачивают свои жилищно-коммунальные услуги с помощью дистанционных каналов Сбербанка все чаще. Так, 3 из 4 коммнальных платежей оплачивается безналично. Об этом рассказал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.

По его словам более 70% оплат проходят с помощью мобильного приложения банка. За первое полугодие жители донского региона совершили более 19 миллионов транзакций, что на 10% больше, чем годом ранее.

- Оплатить жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение можно в банке, - рассказал Руслан Салимов. - Мы реализовали ряд сервисов в нашем приложении для удобства жителей Ростовской области.

Управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов. Фото: пресс-служба Сбербанка

Как отмечает управляющий Ростовским отделением банка, благодаря цифровым сервисам доля безналичных платежей растет с каждым годом. Сегодня каждый второй житель Ростовской области оплачивает ЖКУ безналично. Особо набирает популярность конвертация бонусов от СберСпасибо в рубли. С помощью бонусной программы можно возместить часть или всю сумму платежа. Курс бонуса к рублю зависит от уровня привилегий в программе лояльности.

Помимо привычной оплаты за ЖКУ в банковском приложении жители Ростовской области могут передавать поставщикам услуг показания счетчиков даже без оплаты. К сервису подключено более 130 поставщиков, в том числе и ресурсоснабжающие организации: Ростовводоканал, Газпром межрегионгаз, Донэнерго и многие другие.