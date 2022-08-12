Процентные ставки по вкладам для розничных клиентов до 7% годовых повысил ВТБ

Банк ВТБ увеличил процентные ставки по вкладам для розничных клиентов до 7% годовых. Депозиты позволяют разместить средства на срок 181 и 370 дней.

- На фоне стабилизации экономической ситуации средние ставки по сберегательным продуктам возвращаются к уровню начала года, - рассказал начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. - В условиях снижения ставок клиенты все чаще обращают внимание на полугодовые и годовые депозиты, поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем повышенную доходность по рублевым вкладам на сроки 6 и 12 месяцев. Сберегательные продукты в национальной валюте в текущих реалиях остаются наиболее привлекательным инструментом для размещения средств.

Это предложение актуально при открытии депозита в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания. Стоит отметить, что при открытии в офисах ставка будет составлять 6% годовых. Срок размещения во вклад - 181 день. Тысяча рублей – минимальная сумма депозита при онлайн открытии. При открытии вклада «Надежная основа» в отделениях банка ВТБ предоставит доходность 6%. Клиенты, которые воспользуются онлайн услугой или устройствами самообслуживания получат ставку 7%. Минимальная сумма депозита – 30 тысяч рублей. Средства размещаются 370 дней.

К слову, за первое полугодие 2022 года ВТБ повысилась сберегательная активность среди населения. Розничные клиенты банка открыли 1,8 миллионов новых рублевых депозитов и 2,8 миллионов накопительных счетов, что в три раза больше, чем в прошлом году. С начала 2022 года клиенты разместили 1,5 триллиона рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. В результате портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 550 млрд рублей – в восемь раз быстрее, чем за первое полугодие прошлого года. Количество вкладчиков увеличилось на 17% против 13% в прошлом году.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.